Mazzarri: "Il Torino vuole chiudere in bellezza contro la Lazio"

TORINO - “Domani spero di chiudere bene. Dopo il grande girone di ritorno, non mi è piaciuto affatto come abbiamo perso a Empoli. Quella è stata senza dubbio la più brutta sconfitta dell’anno, ci siamo rimasti molto male". Lo ha dichiarato il tecnico del Torino, Walter Mazzarri, alla vigilia dell'ultimo impegno di campionato, la gara contro la Lazio: "Domani abbiamo l’opportunità di dimostrare che quella partita è stata solo un incidente di percorso. Mi ha fatto piacere sapere che anche domani si andrà verso il tutto esaurito, questo è un bellissimo segnale da parte dei nostri tifosi che non ci hanno mai smesso di sostenere".

Verso la Lazio

Sguardo sui prossimi avversari per Mazzarri: "La Lazio? È una squadra forte, essere davanti a loro a una giornata dalla fine ci fa capire il livello del campionato che abbiamo disputato. Peccato, è la prima volta da diversi anni che chi arriva settimo in campionato non va ai preliminari di Europa League".

L'addio di Moretti

"Moretti mi ha chiesto di stare fuori domani, viste le sue grandissime emozioni non se la sente di scendere in campo. Detto ciò, avrà sicuramente un bellissimo tributo da tutto lo stadio. Se la partita lo consente, lo farò entrare a pochi minuti dalla fine”