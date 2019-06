Cairo: "Pronti in caso di Europa League, ma non posso dire nulla"

TORINO - Saper coniugare risultati sportivi e bilanci in ordine "è una buona cosa". Così il presidente del Torino, Urbano Cairo, ospite della trasmissione 'Tutti Convocati' di Radio24. "Il Torino ha finanze minori rispetto a Juventus, Napoli e Milan - osserva Cairo -. Riuscire a competere con loro fa piacere e per farlo bisogna riuscire a fare una programmazione a medio-breve periodo, sviluppando tutte le attività che possano portare risultati positivi: dai giocatori del settore giovanile a quelli presi attraverso lo scouting, passando dagli allenatori sia del settore giovanile che quello della Prima squadra. Siamo migliorati dal quel Toro di 6-7 anni fa. Abbiamo avuto una crescita continua".

Sulle speranze di Europa League, in attesa della sentenza UEFA sul Milan: "Se dovesse essere siamo pronti e faremo tutto quello che serve per ben figurare, ma non voglio dire nulla. Sono cose su cui non abbiamo nessun tipo di impatto - ricorda - Negli ultimi quindici anni non è mai successo che una squadra che fa 63 punti non è andata in Europa. Quest'anno è successo perché la Lazio ha vinto la Coppa Italia, bravi loro, ma noi abbiamo fatto un grande campionato e avremmo meritato".