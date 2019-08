Torino, da valutare Ansaldi

TORINO - Non c'è un attimo di sosta per il Torino. I granata, infatti, dopo la bella vittoria di ieri contro il Sassuolo, sono tornati a lavorare al Filadelfia agli ordini di Walter Mazzarri con una seduta di allenamento mattutina. Defaticante e programma personalizzato per chi è sceso in campo dal primo minuto contro i neroverdi. Gli altri elementi a disposizione hanno effettuato un normale programma di lavoro tecnico-tattico. Da valutare Cristian Ansaldi: l'argentino è uscito ieri nel secondo tempo per un problema muscolare. Nei prossimi giorni accertamenti strumentali. Domani, martedì 27 agosto, sessione di lavoro pomeridiana in vista della trasferta europea sul campo del Wolverhampton, in programma giovedì 28 alle 20.45.

