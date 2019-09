Mazzarri avverte il Torino: "Attenzione al Lecce"

TORINO - “Domani voglio trovare il “Grande Torino” caldissimo. Voglio una vera prova di forza”. Walter Mazzarri, tecnico del Torino chiama a raccolta la tifoseria granata in vista del prossimo impegno di campionato, contro il Lecce: "Da quando sono arrivato ho sempre pensato che si potesse fare bene grazie all’aiuto del pubblico, quando c’è il giusto calore. L’anno scorso, specie nel girone di ritorno abbiamo cominciato a fare prestazioni importanti anche grazie ai nostri tifosi. Il Lecce è una squadra ben organizzata che gioca bene e a memoria già da tempo. Verrà qui a giocarsela, quindi dobbiamo stare molto attenti a valutare i vari pericoli. Dobbiamo far vedere che siamo cresciuti, specie con squadre che sulla carte sembrano più abbordabili. Abbiamo tutto da perdere, è lì che sta il salto di qualità".

La condizione

"I giocatori devono stare bene fisicamente e a livello mentale. Se non lo sono non è giusto che giochino. Verdi, ad esempio, può migliorare ancora tanto fisicamente. Quando un giocatore è a margine della rosa e fa poche partite è normale che debba prendere i ritmi. Nkoulou? E successo quello che è successo, ci siamo parlati in faccia e gli ho detto che sono cambiate le gerarchie, e che quindi dovrà far vedere di meritarsi il posto. Starà a me vedere cosa succede sul campo, come con gli altri giocatori".