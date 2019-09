Torino, ecco Nkoulou: è tornato in gruppo

TORINO - Mattinata di allenamento per il Torino di Walter Mazzarri, reduce dalla dura sconfitta casalinga con il Lecce. I granata, al Filadelfia, hanno potuto ritrovare anche Nicolas Nkoulou, tornato in gruppo dopo essersi pubblicamente scusato con l'ambiente Torino. Cristian Ansaldi ha proseguito con il suo programma personalizzato, per Vittorio Parigini test fisici in vista del rientro. Per chi ha giocato ieri con il Lecce sessione defaticante e lavoro di scarico, mentre il resto della rosa ha svolto una seduta tecnico-tattica. Domani, mercoledì, è previsto un allenamento pomeridiano.

