Torino, squadra a rapporto dai tifosi

TORINO - Periodo problematico per i granata, in vista del prossimo difficile impegno di campionato contro la Juventus. Dopo la sconfitta patita nella gara di ieri con la Lazio, alcuni tifosi del Torino hanno intrattenuto un colloquio con i giocatori granata. Una delegazione ha incontrato nel pomeriggio al Filadelfia la squadra, in ritiro per preparare il derby di sabato sera. Fuori dallo stadio una camionetta della polizia. L'incontro, secondo quanto appreso, si è svolto senza tensioni.

Cairo: "Andiamo in ritiro. Mazzarri? Unico non responsabile"