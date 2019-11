Torino, Mazzarri è sarcastico: "Se Belotti si fa male al 12°..."

TORINO - E' deluso Walter Mazzarri dopo il secco 3-0 casalingo subìto dal suo Torino con l'Inter: "Gli errori sui gol? Avete ragione, eravamo partiti con il piglio giusto, ma quando fai questi errori difensivi...avete visto tutti, anche il secondo era evitabile - ha spiegato ai microfoni di DAZN -, quando prendi gol del genere contro una squadra come l'Inter che si difende benissimo e ti fa male in ripartenza...che devo dire?". La gara dei granata si è messa male già al 12', con l'infortunio al costato di Belotti: "I dottori mi hanno che è stata una forte contusione, ma se ne saprà più in là. Tornando alla gara il terzo gol subìto invece era su un contropiede, noi dovevamo provare a recuperare. E' chiaro che poi ti sbilanci un po', ma si poteva evitare anche questo con un po' più di attenzione. Sul 2-0 potevamo riaprirla con Izzo, ma gli episodi condizionano tutto. Meglio parlare il meno possibile, lasciamo perdere. Come sarebbe andata con Belotti in campo? Conosco la situazione, qualunque cosa dico può sembrare una scusa. Sapete quanto Belotti sia importante per noi. Oggi il buongiorno s'è visto dal mattino, se Andrea (Belotti ndc) che è un leone e che non manca mai si fa male al 12°..."

TORINO-INTER 0-3: LA CRONACA