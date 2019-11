Torino, Mazzarri: "Col Genoa cattivi sotto porta. Gioca Lukic"

TORINO - Alla vigilia della sfida contro il Genoa, il tecnico del Torino Walter Mazzarri ha analizzato la sfida in conferenza stampa: “Come dico da sempre, il calcio non è una scienza esatta, ma se si lavora bene ci sono più probabilità di portare a casa un risultato positivo. Io ed il mio staff stiamo dunque lavorando molto sui dettagli che finora ci sono costati punti”. Il tecnico prosegue: “A tratti quest’anno si sono viste le caratteristiche della passata stagione, ma bisogna lavorare ancora molto. Non basta avere il possesso palla, che quest’anno spesso abbiamo avuto, ma dobbiamo essere più decisi sotto porta. Serve più cattiveria perchè comandare la partita non è sempre produttivo. Sono fiducioso sul fatto che domani si possa vedere una squadra in grado di fare le cose bene".

Il discorso si sposta sui singoli: "Belotti è convocato, ma in settimana si è sempre allenato a parte. Onestamente non so dire quante possibilità abbia di scendere in campo domani. Lukic domani giocherà. È uno dei più in forma ed è in forte crescita". Mazzarri conclude: "Come avevo detto, avremmo tenuto il primo allenamento della settimana a porte aperte, a prescindere dal risultato della gara precedente. Avevo chiesto solo i presupposti per poter svolgere il nostro lavoro nel migliore dei modi. Dopo la partita contro l’Inter era doveroso fare delle riflessioni: insieme alla Società abbiamo ritenuto che quelle condizioni potessero non esserci, quindi abbiamo optato per un’altra scelta. Questo è un discorso che andrà valutato settimana per settimana, mi sembra anche normale”.