Torino, Mazzarri: "Non guardo la classifica, penso già alla battaglia di Verona"

TORINO - "Noi dobbiamo stare con i piedi per terra, in questo ambiente non c'è equilibrio". Fa il pompiere Walter Mazzarri, dopo il 2-1 rifilato alla Fiorentina, seconda vittoria consecutiva: "I ragazzi devono continuare a lavorare per trovare la condizione migliore - ha proseguito ai microfoni di Sky -, come stanno facendo. Io penso già alla prossima, a Verona sarà una battaglia, contro una squadra che gioca bene nonostante non abbia un blasone altisonante, non c'è niente di scontato. L'abbraccio con Ansaldi? In lui ho tanta fiducia, lo faccio giocare ovunque. Va pungolato, può essere un fuoriclasse e il suo gol ogg ci ha dato tranquillità in una partita difficile". "Noi siamo stati i primi ad ammettere il periodo di difficoltà, per una serie di motivi, nel primo tempo siamo stati aggressivi e per farlo bisogna essere tutti al top. Mi sono arrabbiato dopo il 2-0, perchè abbiamo lasciato troppo campo alla Fiorentina. Classifica? Non la guardo, bisogna pensare a quello che oggi abbiamo sbagliato" ha concluso Mazzarri.

