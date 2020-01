TORINO - In vista della prossima gara di campionato, contro la Roma, il Torino si è allenato con una seduta pomeridiana. Oggi per i granata in programma una sessione tecnico-tattica alla quale non ha partecipato Millico, rimasto a riposo per un attacco febbrile. Per la giornata di domani è in programma la sessione di rifinitura: a seguire il pranzo e la partenza dei giocatori convocati per il ritiro prepartita di Roma.

