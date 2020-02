Torino, Verdi ha recuperato. La lombalgia ferma Millico

TORINO - Messa alle spalle la sconfitta esterna di ieri sera contro il Milan, il Torino ha ripreso la preparazione al Filadelfia, in vista della sfida di domenica 23 febbraio contro il Parma. Doppio programma per i granata di Moreno Longo: sessione di scarico per i calciatori reduci della sfida di San Siro, partita di allenamento contro una selezione della Primavera per gli altri elementi a disposizione.

Rebic non si ferma più: il croato decide Milan-Torino

In gruppo anche Verdi, dopo l’attacco febbrile che gli ha impedito d’essere in campo a Milano. Vincenzo Millico si è fermato dopo il riscaldamento per una forma di lombalgia, mentre Ola Aina ha terminato anzitempo la seduta per un affaticamento ai retti addominali.