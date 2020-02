Torino, si ferma Berenguer: lombalgia acuta

TORINO - Il Torino ha sostenuto una seduta d'allenamento mattutino in vista della trasferta di sabato a Napoli. Al Filadelfia, dopo un lavoro atletico svolto in palestra, i granata hanno affrontato esercitazioni tecnico-tattiche sul campo principale: tutti a disposizione per mister Moreno Longo, ad eccezione di Alejandro Berenguer che non si è allenato a causa di un attacco di lombalgia acuta, mentre Vincenzo Millico ha svolto solo un lavoro sulla parte atletica. Domani, per il Torino, previsto un nuovo allenamento mattutino.