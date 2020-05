TORINO - Arriva una buona notizia in casa Torino. Il club granata ha comunicato che l'unico calciatore positivo al coronavirus (di cui non era stata rivelata l'identità) è completamente negativizzato e, nel corso della sessione mattutina d'allenamento al Filadelfia ha svolto un programma personalizzato. Per il resto della truppa agli ordini di Mister Longo, invece, seduta principalmente incentrata su lavoro aerobico ed esercitazioni sul possesso palla.

Torino, calciatore positivo al Covid-19