Il Torino punta la Lazio. Zaza, problemi al flessore

TORINO - Dopo il ko di ieri col Cagliari, il Torino è tornato in campo per preparare la partita di martedì sera contro la Lazio (calcio d’inizio alle ore 19.30). Al Filadelfia, doppio programma: sessione defaticante, tra piscina e palestra, per i calciatori reduci dal match di ieri sera, lavoro tecnico e tattico per tutti gli altri elementi a disposizione di Moreno Longo.

Gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto Simone Zaza hanno evidenziato una sofferenza muscolare al flessore della coscia sinistra: le condizioni dell’attaccante verranno monitorate di giorno in giorno. Domani in calendario una sessione tecnico-tattica.