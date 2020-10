Giampaolo: "Il Torino ha giocato con fede"

REGGIO EMILIA - "Col Sassuolo si gioca male, è la squadra col miglior palleggio e le migliori soluzioni per creare superiorità numerica, se non sei ordinato perdi per strada spazi dove loro sono forti. Il Torino ha giocato con fede, mi è piaciuto per questo". Parola di Marco Giampaolo dopo il 3-3 del suo Torino in casa del Sassuolo, arrivato dopo il doppio vantaggio granata. "La prestazione è stata importante, ma dispiace perchè a 8' dalla fine eravamo avanti... avevamo bisogno di risultati per avere credibilità e continuare a credere nelle cose che facciamo. Ma la prestazione di grande spessore e sacrificio ha rinforzato gli argini. Belotti ha fatto una gran partita, forse abbiamo sprecato anche... ma ripeto, prestazione importante. Dispiace solo per i ragazzi". Sull'1-1 Giampaolo ha schierato la vecchia difesa a tre: "È la prima volta nella mia vita, ma quando non hai ancora consolidato misure e spazi devi aiutare la squadra. Paradossalmente così abbiamo fatto due gol e ne abbiamo presi altri due. È stata un rinuncia obtorto collo, ma in quel momento la ritenevo necessaria. C'era Boga da affrontare e Vojvoda era ammonito, ma in futuro cercherò di farla sempre meno. Siamo stati bravi a trovare mezze misure, capire quando uscire o aspettare... il Sassuolo è bravo a stanarti, è stata una partita di strategia, ma sono tre giorni che la prepariamo in questo modo: poi sono i giocatori a fare la differenza".

Sassuolo, altra rimonta show: da 1-3 a 3-3 contro il Torino

"Quando ci siamo accordati con il Toro per prima cosa ho detto '1ueste sono le mie caratteristiche, altrimenti lasciamo perdere'. Loro hanno detto di sì e anche adesso mi sono vicini. Lo sanno anche i calciatori, poi so che il tempo è anche astratto, ma io sono questo e scorciatoie non ne so prendere. Il metro di misura sono i calciatori attraverso il loro impegno e il tipo di prestazione che offrono la domenica: è una dimostrazione di fedeltà al lavoro che portiamo avanti. Non è che non voglio cambiare, non so fare diversamente (ride, ndr). I ragazzi si impegnano e non fanno resistenza, i difensori erano abituati a fare altro. Siamo a metà strada, ma con l'aiuto dei risultati ci arriveremo".

SASSUOLO-TORINO 3-3: LA CRONACA