Torino, Giampaolo: "Non possiamo regalare punti così"

TORINO - "Nelle ultime partite abbiamo fatto 10 gol e preso un punto, non ci sono giustificazioni, abbiamo bisogno di punti e di muovere la classifica per tirarci fuori". Lo ha dichiarato l'allenatore del Torino, Marco Giampaolo, a Sky dopo la gara con la Lazio: "E' una follia, perdere una partita così non è possibile, quando stai 3-2 al 90', nel momento in cui siamo con una partita giocata bene, non c'è tecnica o tattica che tengano, solo gestione metale. Abbiamo fatto bene la partita, stiamo crescendo ma non si possono regalare punti così, sconfitte del genere ti ammazzano. Fatico a pensare alla prossima partita, è tosta smaltire questa. E' determinante la condizione mentale: da gennaio il Torino avrà vinto tre partite e bisogna sapere che l'autostima si costruisce un pezzo alla volta, i progressi sono grandi ma quando hai la vittoria in mano la devi portare a casa. Spero che la squadra sia avvelenata e non dorma: che voglia spaccare il mondo come mi sento io. Alla squadra non dirò nulla, serve un esorcista. E ognuno metta del suo".

Lazio, Caicedo ti manda in orbita! 4-3 al Torino in rimonta