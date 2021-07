Torino, ecco le date del ritiro e delle amichevoli

TORINO - Il Torino, attraverso il proprio sito ufficiale, ha reso noto il programna del ritiro estivo della squadra granata. Il gruppo sarà in ritiro a Santa Cristina in Val Gardena dal 13 al 30 luglio. La località si trova a 1.428 metri di altitudine, è collocata tra Ortisei e Selva Gardena, ai piedi del Sassolungo, il gruppo montuoso delle Dolomiti occidentali tra la Val Gardena e la Val di Fassa. Questa fase della preparazione precampionato vedrà la squadra di Juric lavorare su allenamenti fisici, atletici e tecnico-tattici visibili al pubblico presso il centro sportivo "Mulin da Coi". Programmate anche tre amichevoli: si parte il 18 luglio l'Obermais Merano (che milita in Eccellenza); si prosegue il 24, a Bressanone, contro i tedeschi del Bochum; si chiude il 27, sempre a Bressanone, contro l'Al Fateh, squadra che milita nella massima serie dell'Arabia Saudita. Il 30 luglio, a conclusione del ritiro, la squadra granata si sposterà in Francia, a Rennes, per un test contro lo Stade Rennais, che milita in Ligue 1.