Juric: "Lazio? Il Torino vuole fare una partita importante"

TORINO - "Sto ancora conoscendo la squadra, sono curioso. Veniamo da un'ottima gara e vogliamo ripeterci, poi il livello della Lazio è assoluto, ha giocatori fantastici in tutti i reparti ma proveremo a fare una partita importante. Possiamo ancora migliorare, domani per noi è un altro esame". Ivan Juric, allenatore del Torino, ha parlato così in conferenza stampa in vista del prossimo impegno di campionato: "La Lazio contro il Cagliari ha attaccato tanto, ha pareggiato ma ha fatto una partita ottima. Invece con il Milan ha sofferto di più, noi l'abbiamo preparata come al solito".

Infortunati

"Abbiamo Praet infortunato ma rientra Verdi, numericamente samo gli stessi. Pjaca ha lavorato a parte, oggi è andato abbastanza bene, domani facciamo un ulteriore test per vedere se può darci una mano", ha aggiunto. "Izzo? Non dovete chiedere a me, ma al medico. Ha preso una botta tre settimane fa e non è ancora pronto. Ma nessuna polemica. Belotti non riesce ancora a correre, non posso fare previsioni", ha dichiarato Juric: "Se è l'organico più forte mai allenato? No. Penso che il Genoa era più forte come struttura della squadra, esperienza dei difensori. Ora siamo una squadra da 5 che possiamo arrivare a 7 o 8 se cresciamo tutti insieme e alziamo il livello. Ma per farlo dobbiamo lavorare tanto", sui prossimi impegni (si avvicina il derby con la Juve), così Juric: "Io penso solo alla partita di domani, poi si farà una analisi e prepareremo le altre. Vorrei avere la possibilità di poter cambiare i giocatori di volta in volta, ma non mi faccio condizionare dal calendario".