Torino subito in campo: Belotti e Zaza ancora indisponibili

TORINO - Izzo ritorna in gruppo, Belotti e Zaza no. Questa la situazione che ha trovato Ivan Juric, tecnico del Torino, alla ripresa degli allenamenti nel giorno immediatamente successivo alla gara pareggiata con la Lazio. Il tecnico ha concesso una seduta defatigante ai giocatori maggiormente impegnati contro i biancocelesi, mentre ha fatto disputare una partitella a ranghi misti agli altri, a cui si sono aggiunti alcuni ragazzi della Primavera. Izzo ha potuto così assaggiare di nuovo il clima di una partita, se pure di semplice allenamento, mentre Belotti e Zaza si sono dovuti accontentare dell'ennesia seduta di lavoro differenziato. Il capitano granata ha svolto terapie e lavoro in palestra, mentre il numero 7 ha lavorato individualmente. Solo terapie per Praet, l'altro indisponibile di Juric. Sabato previsto un nuovo allenamento in preparazione della gara di lunedì contro il Venezia.