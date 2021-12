Torino, Bremer ko: problema al polpaccio

TORINO - Dopo la sostituzione a fine primo tempo contro il Bologna, il difensore del Torino Bremer si è sottoposto ad esami strumentali nella giornata di lunedì, che hanno evidenziato un "sovraccarico al gemello mediale sinistro, da rivalutare nei prossimi giorni". Per la sfida di Coppa Italia di giovedì contro la Sampdoria, dunque, Juric dovrà fare a meno del suo numero 3, sperando magari di ritrovarlo per la gara di campionato di domenica contro il Verona. Di certo, in Coppa mancheranno anche Djidji e Verdi, che alla ripresa del lavoro al Filadelfia il giorno dopo la vittoria all'Olimpico Grande Torino hanno svolto una lavoro personalizzato, Kone (differenziato) e ovviamente Belotti, che ha svolto solo terapie.