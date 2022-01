Tre positivi al Covid nel Torino: il comunicato

TORINO - Si estende l'allarme Covid in Serie A, anche nel Torino sono risultati positivi tre membri della squadra. Questo il comunicato del club granata: "Il Torino Football Club comunica che 3 elementi del gruppo squadra sono risultati positivi al Covid-19 nello screening eseguito in data odierna. La Società ha informato le Autorità sanitarie competenti e sospeso l’attività odierna". La notizia arriva a poche ore dalla sfida di campionato che la squadra di Juric dovrà affrontare il 6 gennaio in casa dell'Atalanta, il primo impegno del 2022.