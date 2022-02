Vagnati: "Belotti è la storia del Torino. Prima di lasciare ci pensi bene"

TORINO - "Le speranze che rimanga devono sempre esserci: ha fatto la storia qui, anche lui prima di lasciare il club dovrà pensarci più di una volta". Il direttore tecnico del Torino, Davide Vagnati, torna a parlare del futuro di Andrea Belotti, in scadenza di contratto. "La cosa più importante è che rientri, forse dalla prossima settimana sarà parzialmente in gruppo - aggiunge l'uomo mercato granata sul Gallo, reduce da un lungo infortunio - e poi vedremo cosa ci aspetterà". Vagnati è intervenuto alla presentazione di Pellegri, Ricci e Seck, i giocatori acquistati al mercato di gennaio. "Abbiamo preso una strada ma adesso dobbiamo proseguire - dice a proposito del cammino della squadra - Fare proclami è inopportuno: non dimentico le due stagioni di sofferenze dalle quali arriviamo, parlare di obiettivi è sbagliato. I nuovi acquisti? Sono giovani e avranno bisogno di ambientarsi, ma ho percepito subito che hanno il fuoco dentro ed è proprio ciò che ci serviva".