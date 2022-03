Torino, Juric: "A Bologna per fare punti: non siamo ancora salvi"

TORINO - Alla vigilia della sfida contro il Bologna, Ivan Juric tecnico del Torino ha parlato nella consueta conferenza stampa pre-partita. Ecco le sue parole: "Non abbiamo ancora conquistato niente, la salvezza non arriva così. Ci siamo complicati la vita, ci siamo giocati tutti i jolly. Loro sono in un buon momento e hanno fatto diversi punti - spiega l'allenatore in conferenza stampa - ed è ciò che manca a noi: le prestazioni ci sono sempre state, ma dobbiamo tornare a fare punti". Sul portiere, arriva l'annuncio di chi giocherà: "Tra i pali ci sarà Berisha" dice Juric. Infine, su Belotti: "Ha fatto una grande settimana e sta trovando continuità, mi aspetto una bella partita da parte sua", conclude il croato.