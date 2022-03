Torino, Juric tira un sospiro di sollievo per Pellegri: escluse lesioni ai legamenti

TORINO - Il Torino tira un sospiro di sollievo per Pietro Pellegri : gli esami strumentali a cui è stato sottoposto l'attaccante classe 2001 arrivato lo scorso gennaio dal Milan (via Monaco, proprietario del cartellino) hanno infatti escluso lesioni ai legamenti del ginocchio sinistro ; per lui solo un lieve trauma discorsivo, che lo costringerà comunque a saltare la trasferta nel capoluogo ligure contro il club che lo ha lanciato tra i professionisti, a cui potrebbe invece prendere parte Simone Zaza, che aveva dovuto saltare la sfida con l'Inter per un attacco febbrile.

Genoa-Torino, out anche Djidji

Per il Torino è già antivigilia di campionato. Venerdì sera i granata saranno infatti di scena a Marassi contro i rossoblù di Alexander Blessin. L'ultima gara con l'Inter ha lasciato in eredità l'infortunio occorso a Djidji, che contro i nerazzurri aveva rimediato, oltre a un edema sulla coscia sinistra, anche una contusione alla spalla destra, che lo costringerà ad osservare uno stop di una decina di giorni. L'infortunio del difensore ivoriano durante il match con i nerazzurri, concomitante con l'indisponibilità del febbricitante Zima, ha spalancato la porta al ritorno in campo di Armando Izzo, che ora si candida per un posto da titolare in casa della sua vecchia squadra. A difendere i pali della porta granata nel capoluogo ligure potrebbe esserci ancora Berisha, che grazie alle buone prestazioni fornite contro il Bologna e soprattutto con l'Inter, pare aver ribaltato le gerarchie ai danni di Milinkovic-Savic.