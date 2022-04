Juric non molla Belotti: “Mi aspetto nove grandi gare, poi si vedrà”

TORINO - "La sosta e' servita per riflettere, siamo calati con i risultati ma gli episodi hanno spostato gli equilibri: in queste otto partite abbiamo preso sei pali, subito quattro errori arbitrali e ci hanno fatto tre gol negli ultimi minuti": il tecnico del Torino, Ivan Juric, cerca spiegazioni per le otto gare senza vittorie. Sul portiere, l'allenatore ha le idee chiare: "La mia intenzione e' quella di proseguire con Berisha". Inoltre, si aspetta molto di piu' da Belotti: "In casa fa un certo tipo di partite e se sta come contro l'Inter e' un top player, ma in trasferta e' spesso inesistente - dice Juric sul Gallo - e ora mi aspetto nove grandi partite da parte sua: per il contratto si vedra' a fine anno".