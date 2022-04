Torino, Juric: "Contro il Milan sarà durissima. Conterà l'approccio"

TORINO - Ivan Juric tecnico del Torino, ha presentato in conferenza stampa la sfida di doman. Ecco le sue parole: “Qualche punto contro le grandi è arrivato. Domani contro il Milan sarà durissima. Mi dispiace per la partita contro l’Inter, che abbiamo pareggiato. Domani ci proveremo contro una squadra che, vedendola anche dal vivo, è veramente forte. Sarà fuori anche Mandragora che ha avuto un problemino, un fastidio di poco conto, ma spero di riaverlo per la prossima partita. Ricci? E’ una delle opzioni in ballo. Penso che la partita d’andata contro il Milan sia stata una delle migliori, abbiamo concesso poco o niente e costruito quattro o cinque palle gol, ma abbiamo perso. Speriamo di ripeterci nel gioco cercando di fare punti. Conterà l'approccio. Praet? Spero di riaverlo per le ultime partite. L’ambiente? Ci saranno tanti milanisti, se vogliamo dirlo sinceramente. Ho detto sempre che c’è stato poco pubblico, ma il pubblico che c’era è stato sempre molto positivo”.