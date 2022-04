E' morto Piero Scesa, terzino del Torino negli anni '60: aveva 83 anni

VILLADOSSOLA - E' venuto a mancare all'età di 83 anni Piero Scesa, terzino del Torino negli anni '60. Malato da diversi mesi, Scesa viveva a Villadossola (nella zona piemontese del Vco), la città natale dove era tornato ad abitare dopo essere partito ancora giovanissimo per giocare da difensore prima nel Novara (1957-1959) e poi coi granata (1959 -1964), dove condivideva la casa con Enzo Bearzot, Lido Vieri e Giorgio Ferrini. Ceduto al Mantova, dove giocò fino al 1970, nell'ultima partita del campionato di Serie A 1966-1967 scese in campo nella vittoria per 1-0 sull'Inter, nella sfida in cui una clamorosa papera del portiere Giuliano Sarti costò lo Scudetto ai nerazzurri a favore della Juve.