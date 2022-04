TORINO - Ottime notizie per il Torino: gli ultimi esami per Andrea Belotti hanno escluso una lesione muscolare, mentre hanno evidenziato una "elongazione al bicipite femorale sinistro". Sospiro di sollievo per il capitano granata, di cui Juric dovrà comunque valutare le condizioni. Anche Izzo, Pobega e Lukic che hanno svolto terapie e dovranno essere valutati in vista della sfida di sabato pomeriggio contro lo Spezia.