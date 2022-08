Torino, Juric: "A Monza con una squadra incompleta. Servono giocatori"

TORINO - Dopo un lungo periodo, durato ben tre mesi, Ivan Juric tecnico del Torino , è tornato a parlare in conferenza stampa. E' la vigilia di campionato contro il Monza, un sfida affascinante e allo stesso tempo stimolante. "Fino a questo momento non ho parlato perchè abbiamo vissuto una fase di ritiro dove non era facile lavorare . Eravamo concentrati su questo, lavorando con i giocatori che c’erano, sperando che la squadra fosse completata per prepararsi al meglio al campionato. Contro il Palermo in coppa Italia, la squadra non mi è piaciuta e in settimana abbiamo lavorato tanto questa settimana per migliorare certe situazioni, come idee, come stato di forma, perché ho avuto l’impressione che non ci siamo ancora. La squadra per poter competere in serie A deve essere altra roba ”.

Juric: "Squadra incompleta numericamente. Bremer non è ancora stato sostituito"

“Penso che la squadra-ha continuato Juric- sia ancora incompleta a livello numerico, l’andazzo è uguale all’anno scorso, stiamo prendendo giocatori buoni che negli ultimi anni hanno fatto male. Spero che i vari Radonjic, Miranchuk, Lazaro ci possano dare una grande mano. Noi abbiamo buttato 40 giorni allenandoci senza giocatori. Ci mancano ancora delle pedine, è andato via Bremer, il miglior difensore della serie A, e finora non è stato rimpiazzato. Non è semplice mettere giocatori dentro per come giochiamo, i giocatori hanno bisogno di tempo per assimilare le nostre richieste. Se non siamo allenati bene si fa fatica a fare il nostro calcio. Ci mancano giocatori in difesa e a centrocampo. Sulle fasce siamo a posto e in attacco sono contento che sono arrivati Vlasic e Miranchuk”.

Juric: "A Monza ci aspetta una partita difficilissima"

"Il Monza ha preso giocatori importanti e ha mantenuto una buona base dall’anno scorso, mi aspetto quindi una partita difficilissima. Inoltre palleggiano bene, hanno il loro gioco. Vedremo come noi riusciremo a rispondere a questo tipo di partite".

Juric: "Lite con Vagnati? Un bel momento, ho capito che il direttore ha voglia di fare bene per la squadra"

“Vagnati? Sono contento che ha avuto quella reazione quel giorno della lite. A volte avevo la sensazione che fosse un muro di gomma, così reagendo ho capito che ha voglia di reagire e fare bene per la squadra. Il video della lite? E' stato bellissimo, poi è stato ripreso perchè ora il mondo va così. Lo provocavo così tanto Vagnati che sono stato contento che ha reagito, gli ha detto che quella grinta adesso la deve trasformare per prendere un giocatore".

Juric: "Cairo? Dopo anni non vuole perdere troppi soldi. Vuole investire sui giovani"

"Il presidente sa cosa fare: non vuole perdere soldi dopo anni che li ha persi, ha investito tanto su di me e lo staff, cerca di prendere giocatori giovani che guadagnano poco e giocatori in prestito. Poi ci sono cose da migliorare, bisogna capire che giocatori possano avere un futuro. Le cose sono chiare, bisogna un po’ adattarsi, ma è tutto chiaro”.

Juric: "Belotti? Grande persona, scelta rispettabile"

“Belotti è una grande persona, ha dato tanto al Torino in questi anni ma aveva bisogno di prendere un’altra strada ed è una scelta che rispetto”.