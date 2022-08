Torino, Juric: "Abbiamo dato coraggio alla Lazio. Bene per un'ora"

TORINO - Secondo risultato utile consecutivo per il Torino, che blocca la Lazio sullo 0-0. Al termine del match, Ivan Juric ha commentato il risultato ai microfoni di Dazn. Nel dettaglio le sue parole: "E’ un punto positivo, per 60′ abbiamo fatto molto molto bene, poi abbiamo perso una palla che ha dato coraggio alla Lazio. In questo dominio potevamo essere più incisivi, sia coi quinti che con gli attaccanti. Poi dopo abbiamo sofferto un po’, ma buona partita e buon pareggio. Cerchiamo di alternare il gioco da dietro aprendosi e ogni tanto andare col lancio lungo, cerchiamo di migliorare quest’aspetto rispetto all’anno scorso. Buongiorno? E’ un ragazzo molto serio, è stato molto penalizzato da Bremer e Rodriguez l’anno scorso, che hanno fatto una stagione straordinaria. E’ uno che lavora, mi piace perché nasce qua, è di Torino, ha cuore Toro, ha fatto 60′ alla grande, poi ha sofferto un po’. Quattro punti in due partite mentre l’anno scorso zero? Poi l’anno scorso abbiamo fatto sette punti in tre partite… E’ stato un periodo difficile, un po’ di tensioni ci sono state, i ragazzi però sono positivi, hanno fatto una grande partita a Monza e oggi si sono ripetuti. Lukic in panchina? Mi sono piaciuti Ricci e Linetty a Monza e volevo dare continuità. Poi quando è entrato lo ha fatto molto bene.