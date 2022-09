Torino, Ricci: "Bilancio positivo, acquisti ottimi"

TORINO - "Il bilancio è positivo, abbiamo fatto buonissime partite in casa e fuori: i nuovi acquisti hanno arricchito la nostra rosa, sono arrivati ottimi giocatori": Samuele Ricci fa il punto in casa Torino dopo le prime cinque giornate. "Tantissime squadre lottano per stare in alto - dice il centrocampista ai microfoni di Dazn - e noi dobbiamo continuare così: non serve porsi grandi obiettivi, ma lavorare giorno per giorno". A livello personale, il classe 2001 vuole crescere: "Voglio segnare di più e fare più, ma cerco di pensarci il meno possibile perché altrimenti avviene il contrario - aggiunge Ricci - e anche mio papà me lo dice sempre: non c'è fretta, sono giovane e devo fare le cose con calma".