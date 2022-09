Torino, Juric: "Sassuolo fortissimo. Singo? Si è allenato bene, vediamo"

TORINO - "Il gioco c'è, lo stiamo esprimendo, la squadra deve restare positiva, umile, tosta come adesso e tutti devono andare oltre i propri limiti: allora sì che potremo disputare un buon campionato". Costretto sul divano da una polmonite in occasione delle ultime due gare con Lecce e Inter, Ivan Juric tecnico del Torino, è pronto a riprendere il posto in panchina in occasione della sfida di domani sera col Sassuolo. Il croato continua a vedere segnali di crescita nel suo Toro: "Già dall'anno scorso la squadra ha iniziato a fare passi avanti nel gioco. Nella seconda parte di campionato tante partite mi hanno soddisfatto a livello di prestazione ed estetica. Oggi la forza della squadra arriva dalle conoscenze dell'anno scorso. C'è un pò di difficoltà a fare gol - ammette Juric -. La storia dei miei giocatori è quella, abbiamo perso giocatori che sapevano fare gol sui piazzati o sugli inserimenti, per migliorare i miei giocatori devono andare oltre e fare la stagione migliore della loro vita".