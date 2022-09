Juric: "Napoli? Bel gioco e passo allucinante, servirà il miglior Toro"

"Il Napoli ? Ha un bel gioco e un passo allucinante: per raccogliere punti al 'Maradona' ci sarà bisogno del miglior Torino ". E' il solito Ivan Juric determinato e senza compromessi, quello che si presenta di fronte a microfoni e taccuini durante la conferenza di presentazione del match tra azzurri e granata, in programma domani - sabato 1° ottobre - alle 15.

Napoli-Torino è già stata definita la "sfida più stanca" dell'ottava giornata di Serie A. A confronto, infatti, le due squadre che hanno fornito più giocatori (e minutaggio) alle varie nazionali: "Il match dopo la pausa è sempre particolare, mosso da numerose incognite - ha proseguito il tecnico croato -. In queste due settimane ci siamo allenati con un piccolo gruppo, ma lo abbiamo fatto bene. Tutti i nazionali, invece, sono rientrati solo ieri: giocheremo in un grande stadio, serviranno motivazioni particolari".

Napoli-Torino, Juric: "Miranchuk ci sarà, Spalletti fa un bel calcio e ad altissima velocità"

Quindi, alcune indicazioni provenienti dall'infermeria: "Miranchuk l'ho visto bene e ci sarà. Vojvoda, Pellegri e Ricci, invece, non saranno a disposizione". L'avversario? "Il Napoli di Luciano Spalletti gioca un bel calcio e ha un passo allucinante. Il Toro deve fare il salto di qualità: ogni nostra partita, sia vinta che persa, è stata tiratissima, ci manca quello scatto in più e faremo di tutto per trovarlo".