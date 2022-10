Toro, Juric: "Recuperati Ricci, Vojvoda e Pellegri. Schuurs in crescita"

TORINO - Alla vigilia del match contro l'Empoli è intervenuto in conferenza stampa il tecnico del Torino, Ivan Juric. Ecco le sue parole: "Il campionato è appena cominciato, non ci allarmiamo per tre sconfitte di fila. La gara contro l'Empoli l'abbiamo preparata come sempre. Loro sono anni che giocano lo stesso calcio pur cambiando allenatori. E' una società che si conferma da anni, è difficile perché stanno facendo molto bene". Situazione infortunati: "Ricci, Pellegri e Vojvoda sono a disposizione e sono recuperati. Adesso vediamo se e quanto potranno giocare". Sulle scelte sulla trequarti: "Ho tante opzioni, sia dall'inizio che a gara in corso. Miranchuk ha qualità che altri non hanno, così come Radonjic. Deciderò domani quale strada prendere. Poi abbiamo anche Karamoh e Pellegri." Su Sanabria: "Ha una media gol che è quella e fa giocare bene la squadra. Ha le sue caratteristiche, noi le conosciamo bene ed è partecipe nel gioco. In altre cose manca, magari non avrà lo scatto di Pellegri o la forza di Belotti, ma dentro l'area di rigore può fare ancora di più. Può sicuramente segnare di più. L'anno scorso ha preso tanti pali, può migliorare".