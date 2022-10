Diretta Torino-Empoli ore 12.30: formazioni ufficiali, dove vederla in tv e streaming

TORINO - Nell’anticipo delle 12.30 il Torino è chiamato a riscattare la sconfitta di Napoli. Il percorso della formazione granata fin qui non è stato pienamente convincente, con quattro sconfitte nelle prime otto partite. Il tecnico Juric è squalificato, in panchina andrà il suo vice Paro. Dall’altra parte l’Empoli ha vinto soltanto una delle prime otto sfide di campionato; Zanetti è chiamato a fare risultato per allontanare le ombre di un esonero; i sette punti in classifica non soddisfano le aspettative della dirigenza toscana.