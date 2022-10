Torino, Juric: "Juve, voglio vincere anche senza Pellegri, Sanabria e Ricci"

TORINO - Il Torino è pronto. Domani c'è il derby contro la Juve . Una partita che regala sempre emozioni e colpi di scena. Queste le parole del tecnico granata, Ivan Juric alla vigilia: "Il derby è il derby. Ho visto la squadra concentrata e sul pezzo. Ci teniamo a fare una grande partita e a vincere. L'anno scorso la vittoria l'abbiamo sfiorata, specialmente al ritorno quando abbiamo fatto una grande partita, stavolta vogliamo il successo. La Juventus? Vive un momento negativo, sono andati in ritiro, mi aspetto ora una forte reazione caratteriale da parte loro. Dopo sconfitte, spesso l’ambiente riesce a ricompattarsi e i giocatori danno qualcosina in più. Non so se l’ultima sconfitta loro sia un bene o meno per noi. In ogni caso quando la partita comincia ti dimentichi di tutto. Loro hanno grandissimi giocatori che non hanno reso bene fino a questo momento, ma ad alcuni tratti hanno comunque fatto vedere accelerazioni e qualità. Contro il Maccabi non hanno fatto bene ma quando va male, poi ti gira tutto ancor più male. Il Maccabi ha fatto bene sulla trequarti, avevano un gioco diretto e semplice. Anche il nostro gioco è quello, noi cercheremo di fare quel che proviamo a fare sempre”.

Juric: "Sono i punti a cambiare l'entusiasmo, ma la frustazione non deve esistere. Bremer? Dal Toro alla Juve non è il massimo della vita"

“Dominiamo la partite ma non segniamo, ma la frustrazione non ci deve essere. Anche se ci sta in certi momenti. Si lavora tanto, i ragazzi sono stati splendidi nella comprensione del gioco, nel creare superiorità numerica. Avevamo un po’ paura dell’Empoli perché prima di giocare con noi avevano fatto grandi partite, sapevamo che Lammers, Bajrami e Parisi erano forti, ma abbiamo dominato. Quando è così un po’ di frustrazione ci può stare ma per poco tempo. Certo che se si continua così diventa un problema. Ci sono squadre che magari hanno creato molto meno di noi e hanno 7-8 punti in più. Sono i punti a cambiare l’entusiasmo. Bremer? Quando fai un salto di qualità così dal Toro alla Juve, non è il massimo della vita, ma sono felice per lui. Guadagna molto di più e gioca la Champions. Voleva andare via l'anno prima e poi è diventato il miglior difensore della A. Ora gioca in maniera diversa, dovremo fare movimento perché se gli stai vicino ti mangia. Se ho un cagnolino bianconero? No, non ho cagnolini".

Juric: "Voglio una grande partita. Mancheranno Pellegri, Sanabria e Ricci"

“E’ chiaro che è un derby totalmente squilibrato. L’anno scorso soprattutto nel secondo derby siamo andati più vicini noi a vincere, di loro. Secondo me i giocatori non pensano molto a quei dati. Anche perché molti ragazzi sono cambiati. Ci mancheranno Sanabria, Pellegri e Ricci. Pellegri ha una vecchia cicatrice che gli dà fastidio. Sanabria ha leggero affaticamento, non si è allenato e la vedo dura che recuperi. Ricci invece ha avuto 40 di febbre e sta prendendo antibiotici".