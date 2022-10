Torino, Sanabria a parte. Accertamenti per Ola Aina: l'esito

TORINO -Sessione tecnica per il Torino che si prepara al match contro il Milan in programma domenica sera allo stadio Olimpico Grande Torino, calcio d’inizio ore 20.45. Allenamento differenziato per Sanabria per il riacutizzarsi della sintomatologia a livello del soleo. Gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto Aina hanno confermato il quadro della risonanza magnetica: lesione miotendinea del bicipite femorale sinistro. La prognosi verrà valutata secondo l’evoluzione clinica dell’infortunio. Domani in calendario una sessione tecnico-tattica.