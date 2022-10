Torino, Juric: "Aina out, gioca Singo. Vlasic è intoccabile in attacco"

TORINO - "Non parliamo di svolta dopo Udine, piuttosto dico che è il percorso che abbiamo intrapreso è quello giusto e dobbiamo continuare": il tecnico del Torino, Ivan Juric, commenta così il momento della sua squadra. "Il Milan - aggiunge il croato sull'avversaria di domani - è una grande squadra. I rossoneri vivono un buon periodo di forma. E noi vogliamo fare una bella partita. Per sostituire Aina può esserci Singo, in attacco Vlasic è intoccabile perché è il giocatore più completo che ho. Sanabria ha un problema al soleo, Ilkhan ha un affaticamento. I tre indisponibili sono questi". Sui trequartisti contro il Milan: "Vlasic gioca sempre, fa tutto molto bene. Miranchuk ci dà qualità come a Udine e lega i reparti. Radonjic garantisce spunto e accelerazioni. Vedremo con chi iniziare, ma Vlasic non è in discussione".