Torino, Juric: "Buongiorno-Messias? Non lo so, forse non è fallo"

TORINO - Il Torino ferma la corsa del Milan in campionato battendo 2-1 i rossoneri in casa. Al termine della partita, ha parlato così il tecnico dei granata, Ivan Juric, espulso nel secondo tempo per proteste: "Il rosso? Ho quei momenti poi mi passa. Sono contento perchè abbiamo messo in campo determinazione e voglia. Abbiamo sfruttato bene gli episodi, si è visto già a Udine e contro il Cittadella. Abbiamo cambiato tanto in termini di rosa, ci sono ragazzi con alti e bassi. Magari l'ambizione che uno ha ti spinge a chiedere di più e subito, ma non è possibile. Bisogna mantenere la giusta concentrazione e stare vicini ai ragazzi, lavorando bene senza porsi grandi obiettivi. Siamo riusciti a far partire azioni pericolose da dietro, bisogna sfruttare ogni mezzo possibile". Su Pellegri: "Sta passando un buon momento, può migliorare tanto. Pietro sta facendo passi importanti, mi auguro che continui così. In area si fa sentire, lotta, corre, dà profondità e ha fame di gol". Sul contatto tanto discusso Buongiorno-Messias: "Ho visto le immagini sul tablet e mi sembra che lo tira giù. Bisognava gestire meglio questa situazione. Adesso che sto rivedendo le immagini non lo so, dal mio angolo sembrava più netto. Forse non era fallo".