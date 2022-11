Torino, Juric: "Bologna? Bel banco di prova. Pellegri ha le basi per diventare top"

TORINO - Vigilia di Bologna-Torino . Ivan Juric , tecnico dei granata, inquadra così la sfida: "Thiago Motta è stato influenzato da Gasp ma anche da altri tecnici. Non pensavo che facesse l'allenatore, era un pazzo scatenato. E' una grande persona, a livello calcistico mi ha cambiato molto insieme a Milito: per la prima volta vedevo da vicino dei giocatori del genere. Che peso può avere la partita col Bologna? E' una partita vera, nella quale devi dimostrare tante cose. Non sai come andrà il risultato, ma ci deve essere la prestazione. Sono curioso di vedere Pellegri, oltre a tutti gli altri, se disputeranno la stessa prestazione offerta contro il Milan. E' un bell'esame che può darci tante risposte. Trovato equilibrio in attacco? I tre vanno bene, ma anche Radonjic: dipende un po' dalle partite e dalle caratteristiche. Miranchuk, Vlasic e Pellegri stanno facendo cose belle e continueranno a giocare loro. Bilancio dopo un terzo di campionato? Tranquilli e sereni, pensiamo a una gara alla volta. Dobbiamo sfruttare le situazioni positive e non abbatterci in quelle negative".

Juric: "Pellegri deve migliorare in tutto, ma ha grande potenziale. Se migliorerà, diventerà fantastico"

"Deve migliorare in tutto, siamo su livelli bassissimi: difesa palla, finalizzazione con il sinistro, ci sono un sacco di cose da fare. Ma ha potenziale, vale la pena perdere tempo a lavorare e ad avere pazienza. Se migliora, diventa fantastico: ci vogliono anni, oltre alla sua volontà. Ma altri non hanno il suo potenziale, sta cominciando a dimostrarlo adesso. Non è un processo di un mese, ma ha le basi per diventare forte sul serio. Cosa servirà contro il Bologna? Il Bologna ha tanti talenti, hanno grande gamba. Con Lucumì e Soumaoro hanno aggiunto ciò che gli mancava. Hanno anche Arnautovic che è il miglior attaccante del campionato. Sarà una sfida impegnativa, dovremo muoverci tanto e ci saranno tanti duelli".

Juric: "Berisha e Ilkhan hanno recuperato, Sanabria sarà out. Singo? Ha fatto bene contro il Milan, spero continui su questa strada"

"Per quanto riguarda gli infortunati, recupero Berisha, che domani sarà convocato, ha avuto un problema al gomito ma domani ci sarà. Anche Ilkhan ha recuperato, Sanabria invece no, ha questo problema al soleo e domani non ci sarà. Singo?

Ha fatto bene con il Milan, ero convinto potesse fare una bella partita e l’ha fatto adesso spero possa continuare così. In cosa devo migliorare io? Credo che ogni persona possa migliorare per esempio grazie agli ambienti in cui si trova: magari ci sono dei direttori sportivi che ti possono migliorare o ci sono dei giocatori che possono migliorarti. Rumors inglesi? Solo chiacchiere".