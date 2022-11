Torino, Sanabria in parte con il gruppo. Migliora Pellegri

TORINO - Al Filadelfia il Torino di Juric ha ripreso ad allenarsi per preparare il prossimo match contro la Sampdoria di Stankovic, in programma mercoledì sera alle 20:45 per la quattordicesima giornata di campionato. Di seguito il report dell'allenamento odierno pubblicato sul sito ufficiale del club granata: "Ripresa della preparazione per il Torino al Filadelfia, in vista della partita di mercoledì sera contro la Sampdoria (stadio Olimpico Grande Torino, calcio d’inizio ore 20.45). Sessione di scarico con programma defaticante per i calciatori impegnati a Bologna, allenamento tecnico per tutti gli altri elementi attualmente a disposizione. Sanabria ha svolto una parte del lavoro odierno con i compagni. I primi accertamenti strumentali cui è stato sottoposto Pellegri, post trauma contusivo-distorsivo alla caviglia sinistra, hanno escluso interessamenti legamentosi. Domani nuove valutazioni in base alla sintomatologia e all’evoluzione dell’infortunio".