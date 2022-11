Juric: "Torino, attento alla Roma: ha dominato il derby"

TORINO - I granata possono chiudere in bellezza il 2022 qualora dovesse riuscire l'impresa all'Olimpico. Squadra dura da battere, ma non sarà una sfida impossibile per il Torino. Dalla sala conferenze dello stadio Olimpico Grande Torino, il tecnico Ivan Juric ha presentato l'ultima gara della sua squadra prima della lunga sosta per il Mondiale. "La Roma ha fatto buone partite, hanno dominato il derby, ma non stanno arrivando i risultati. Troveremo una Roma motivatissima e pronta, con grandi giocatori e difficile da affrontare specialmente all'Olimpico. Pellegri non ce la fa. È fuori anche Lukic, mentre Sanabria sta meglio e ha fatto un po' di allenamenti facendo bene". Problemi "sempre alla caviglia" per l'ex Monaco e Milan. "Non sono classiche distorsioni, ma contusione ossea: c'è edema dentro, in certi movimenti sente fitte e non riesce. Oggi ha provato, ma poi si è fermato ed è uscito". Infine sul prossimo avversario in panchina,"Mourinho è un allenatore top. Tanti anni ha scritto qualche libro, in quel momento era innovativo. Il suo metodo di lavoro era interessante, come divideva la settimana di lavoro e usava termini diversi. E' stato un libro bello e interessante. Ma era tanti anni fa, quel libro mi è piaciuto tantissimo".