Torino, Juric dopo la Roma: "Senza fisicità è dura vincere"

TORINO - Ivan Juric tecnico del Torino, ha commentato ai microfoni di Dazn il pareggio in casa della Roma. Nel dettaglio, le sue parole: "Dal 70’ in poi ci è mancata fisicità, che è una cosa che stiamo pagando. Dobbiamo reggere per portare il risultato a casa e oggi c’erano tutti i presupposti. Ho visto stanchi i ragazzi che hanno fatto tre partite in una settimana. Penso che mancassero i cambi giusti come Lukic e Aina, gente di esperienza che porta facilmente la partita a casa. Grandissimo rammarico, perché per 70 minuti abbiamo giocato una grandissima partita. Oggi abbiamo giocato veramente bene", conferma Juric. "In mezzo al campo facevamo i movimenti giusti per liberare gli attaccanti, anche sull’inserimento sul gol di Linetty. Invece negli ultimi minuti diventa una battaglia, è un’altra partita. Devi tenere più palloni, guadagnare tempo. Piccole cose che ci mancano. Anche l’anno scorso trovavamo il giusto gioco, oggi ci mancava qualcuno in campo per portare a casa il match anche in maniera sporca".