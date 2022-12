Torino, stop per Singo: il comunicato del club

TORINO - Al Filadelfia sono ripresi gli allenamenti del Torino di Ivan Juric in questo periodo di preparazione in vista della ripresa del campionato in programma a gennaio. Non una buona notizia intanto per Wilfried Singo, il laterale granata protagonista in questo primo scorcio di stagione di un rendimento sicuramente al di sotto delle aspettative. Come riporta il comunicato ufficiale pubblicato sul sito del club granata "Ivan Juric ha diretto una sessione tecnica cui hanno preso parte tutti i calciatori attualmente a disposizione ad eccezione di Singo. Gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto l’esterno granata hanno evidenziato una lesione di primo grado del bicipite femorale destro. La prognosi verrà valutata secondo l’evoluzione clinica dell’infortunio. Domani in calendario una seduta di allenamento".