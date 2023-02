Torino, Juric: "Partita dominata ma ci è mancato il salto di qualità"

MILANO - Al Torino non riesce l'impresa di vincere ancora a San Siro, dopo averlo fatto il mese scorso in Coppa Italia, eliminando il Milan agli ottavi. Questa volta i rossoneri, nella gara valida per la ventiduesima giornata di campionato si impongono (1-0) grazie ad una rete di Olivier Giroud. Questo il commento post partita del tecnico dei granata Ivan Juric, ai microfoni di Dazn. "Secondo me abbiamo fatto bene ma per vincere queste partite ci voleva più qualità secondo me. Abbiamo perso due giocatori come Lukic e Ricci e abbiamo dovuto cambiarli, Ilic non è ancora in condizione. Abbiamo fatto cose bene e abbiamo giocato bene ma dovevamo fare gol. La partita in casa era stata più difficile di questa perché abbiamo vinto per due episodi, questa l'abbiamo dominata ma ci è mancato quel salto di qualità che spesso le squadre piccole non hanno. Gineitis? Si allena con noi da 2-3 mesi, può diventare un buon giocatore. E' un 2004, deve crescere, può fare ancora meglio. Ha margini di miglioramento".