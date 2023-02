Juric furioso, che attacco a Radonjic dopo il ko con la Juve!

TORINO - Il Torino perde il derby contro la Juve (4-2), dopo essere passato anche in vantaggio per ben due volte, in un derby ricco di emozioni e colpi di scena. Nel post partita Ivan Juric, tecnico dei granata è stato molto duro nei confronti di Nemanja Radonjic, sostituito dopo appena 15 minuti dal suo ingresso in campo e ritenuto colpevole del gol del vantaggio della Juve. Ecco cosa ha detto: "Il derby mi lascia la delusione per il risulato, ma anche sensazioni positive e negative. Radonjic? Ci sono cose che faccio fatica a capire. Secondo me manca completamente di rispetto verso questo gioco. Hai cose da fare e le devi fare. Entri e fai cose diverse e vuol dire che non ci sei dentro, questo ragazzo ha spunti e cose interessanti. In questi sei mesi vuol dire che non sono riuscito a farlo diventare un giocatore di calcio".