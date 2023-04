Torino, Juric: "Belotti? Pensavo che giocasse dall'inizio..."

TORINO - "Come contro il Napoli, abbiamo regalato un gol, sta succedendo spesso. Poi con Miranchuk e Pellegri abbiamo avuto qualche occasione, ma non siamo riusciti a segnare contro una Roma che ci attendeva. I regali si pagano, è giusto così". Lo ha dichiarato il tecnico del Torino, Ivan Juric, a Dazn, dopo la gara con i giallorossi: "Mancano 9 partite, bisogna entrare meglio in partita rispetto a oggi, avere più fame di risultato, anche giocando sporco. Siamo nella zona grigia, bene che non siamo più in basso. E' normale voler fare di più, ma evidentemente non abbiamo la capacità di farlo al momento". E infine battuta sul grande ex Belotti: "Un grandissimo ragazzo, si è comportato bene con noi e resta un ragazzo splendido. E' giusto salutarsi bene. Visto il passato importante al Toro pensavo che giocasse dall'inizio. Non ha giocato e va bene".