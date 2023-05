Torino, Juric annuncia un'assenza pesante contro il Verona

TORINO - "Il nostro obiettivo è vincere questo mini-torneo per arrivare ottavi: ci sono tante squadre e il loro livello è alto, ma vogliamo provarci": il tecnico del Torino, Ivan Juric, lancia la volata per le ultime quattro giornate. "I due punti persi contro il Monza - dice - pesano e bruciano, l'arbitro ha fatto cose scandalose, ma adesso puntiamo a fare il massimo". Dall'infermeria giungono notizie contrastanti in vista del match di domani contro l'Hellas Verona: "Schuurs c'è, si è allenato con noi negli ultimi due giorni senza problemi - spiega l'allenatore in vista della trasferta contro il Verona -, ma abbiamo perso Miranchuk: ha una frattura al mignolo del piede, speriamo di riaverlo per la prossima".