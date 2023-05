Insulti razzisti, Juric dopo Spezia-Torino: "Ecco cosa mi hanno detto"

LA SPEZIA - Poker del Torino , inferno Spezia . I granata dilagano 4-0 e inguaiano la formazione di Semplici in chiave salvezza . Nel corso del primo tempo la partita è stata interrotta per circa due minuti per alcuni cori razzisti del pubblico di casa contro il tecnico del Torino , Ivan Juric . Lo stesso allenatore croato ha richiamato l'attenzione dell'arbitro Guida . Successivamente, è intervenuto lo speaker che ha ricordato con un messaggio la norma contro i cori e gli insulti di matrice razzista. Al termine della gara è intervenuto in conferenza stampa Juric. Ecco cosa ha detto sull'epidosio.

Ecco cosa ha detto Juric sui cori razzisti

Juric ha spiegato nel dettaglio cosa è successo nei minuti in cui la partita è stata interrotta: "Soliti insulti. Ho cercato di non reagire, ma non è facile. L'arbitro è stato bravo, ma in queste situazioni è logico che non stai bene". Il tecnico granata ha rivelato cosa ha sentito dalla tribuna dietro la sua panchina: "Gli insulti erano indirizzati solo a me, mi dicevano zingaro. Ripeto, non è facile quando ti senti dire zingaro, scimmia, nero. Sto parlando in generale. Se mi gridano buffone ok, ma quando ti offendono di brutto...". Juric ha apprezzato l'intervento della Procura e dell'arbitro Guida: "Hanno fatto bene, la situazione si è poi placata. Una cosa spiacevole. Quando vedi reazioni esagerate c'è da capire il perché". Infine, su Gyasi ed il suo tentativo di calmare gli animi: "Tra di noi c'è un'amicizia profonda, era un mio giocatore al Mantova. I ragazzi di altro colore magari capiscono meglio questo tipo di cose".