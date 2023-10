Juric devastato e quasi in lacrime: "Non ci sono riuscito ancora"

Il Torino non riesce a vincere contro la Juventus. Gatti e Milik regalano i tre punti ai bianconeri . Dispiacere per Ivan Juric che nel post partita si presenta ai microfoni visibilmente amareggiato. Ma una frase lo emoziona particolarmente.

Juve-Torino, le lacrime trattenute di Juric

Queste le sue parole a Dazn: "Per i tifosi è un dispiacere enorme. Due anni e mezzo che sono a Torino e non sono riuscito a regalargli una gioia". L'allenatore dei granata trattiene le lacrime mentre dice quest'ultima frase prima di lasciare i microfoni.

Torino, le parole di Juric

L'allenatore granata aveva dichiarato: "Frustrante è come nato il corner, cose difficili da spiegare in un derby. La squadra ha approcciato bene la partita, eravamo concentrati. Sui piazzati non abbiamo fatto bene. Grandissimo rammarico. Abbiamo fatto la partita giusta nel primo tempo togliendo tutti i riferimenti e creando buona situazioni. Poi il secondo tempo si è aperto così. Poi è normale che la Juve si chiude e diventa dura. Non mi aspettavo di prendere gol così, regalato in modo clamoroso".

Juric: "Ci sono problematiche da risolvere"

Juric continua: "Ci sono stati tanti passaggi verso Zapata, Vlasic ha fatto una buona partita. Ma non è stata una grande partita d'attacco. Abbiamo avuto delle occasioni che non abbiamo sfruttato a dovere e non siamo stati bravi. Mi aspetto di più da tutti. La squadra gioca e attacca mami aspetto di più in certe situazioni. Vediamo con la sosta con quelli che rimangono come vogliamo proseguire. Ma ci sono problematiche che dobbiamo risolvere. In questi due anni e passa hanno sempre fatto il massimo con me facendo buonissimi campionati. Voglio spronarli per fargli fare qualcosa di più".